« Les parieurs qui pourront nous apporter la liste Mégaliste correspondant au jour de son ticket, qu’ils disent avoir trouvé en kiosque, seront payés. »

La situation est calme ce matin à Kankan, que ce soit à l’agence Guinée Games ou dans les points de vente de Guinée Games à Kankan.

Après l’incompréhension, place aux explications. Alors que s’est-il passé ?

Dans la matinée du lundi 14 Juin et du mardi 15 Juin, une trentaine de « parieurs » en colère, accompagnés d’agents se sont rendus à l’agence de Guinée Games pour exiger le paiement de tickets qui pourtant, apparaissaient perdants dans le système.

A notre grande surprise, comme à celle d’autres parieurs ou d’autres agents présents sur les lieux, ces personnes, qui visiblement se connaissaient, ont affirmé avoir joué sur la Mégaliste de Guinée Games, quand bien même tout le monde sait que cette liste n’est plus disponible depuis plus d’un mois, avec l’arrêt des championnats européens. Celle-ci en effet a été remplacée, en cette période par la liste INTERNATIONALE, qui fonctionne différemment.

Il est donc impossible que des parieurs aient pu trouver la Mégaliste dans les kiosques ce jour-ci. Ceux qui ont pu la trouver, nous leur demandons de bien vouloir nous l’amener.

Quelles sont les dispositions que Guinée Games va prendre ?

Pour le moment, devant le nombre d’incohérence, nous enquêtons. Notamment pour voir s’il n’y pas une falsification du ticket ou même une tentative de déprogrammation de la machine de l’agent. Dans ce cas, nous nous réservons le droit d’engager des poursuites contre les personnes, même s’il s’agit de nos propres agents.

Le fait que des agents soient proches des « plaignants », le fait que cela ne se passe que sur une zone bien définie, avec une trentaine de plaignants, alors que nos listes sont jouées par des milliers de joueurs chaque jour dans l’ensemble du pays, le fait que jusqu’à présent aucun des ces plaignants ne nous a apporté la fameuse Mégaliste sur laquelle ils disent avoir joué…Tout cela est autant d’éléments qui nous interpellent et qui nous amènent à enquêter.

Peut-on croire qu’il n’y ait seulement qu’une trentaine de parieurs qui auraient trouvé le bon résultat dans seulement une vingtaine de points de vente, tous réunis à Kankan et en plus dans le même secteur ?

Soyons clairs, si quelqu’un gagne de manière légale et transparente, nous le paierons. Ainsi chacun des plaignants qui sera en mesure de nous apporter la fameuse liste Mégaliste correspondant au jour de son ticket sera payé sans soucis. Nous prenons l’engagement.

Peut-on faire confiance à Guinée Games ?

Guinée Games, est une société guinéenne, et est l’une des plus grandes sociétés du pays, avec des milliers de parieurs et des milliers de gagnants chaque jour. Nous ne prendrions pas le risque d’entacher notre image pour économiser quelques millions de francs. Nous avons l’habitude de payer bien plus. Et nous savons que la confiance de nos parieurs est ce qu’il y a de plus important.

Nous avons par exemple récemment payé plus 1.2 milliard de francs guinéens au Super 4 Jackpot. Il y en avait d’ailleurs un à Siguiri. Ils pourront tous vous témoigner qu’ils ont reçu leur argent.

Pendant l’Euro, nous avons même une cagnotte spéciale Héro de l’Euro de 565 000 000 GNF qui s’ouvre à tous sur www.guineegames.com, alors même que le pari minimum pour participer est de 113 GNF, soit presque gratuit.

Nous apportons du rêve et nous changeons des vies de Guinéens chaque jour. Hélas, certains qui ne gagnent pas peuvent aussi avoir de mauvaises idées et essayer aussi de contourner notre système. Cependant notre système est sûr et sécurisé, avec une équipe technique expérimentée, ainsi, ce genre d’incident se règle généralement rapidement.

Il faut être clair et raisonnable. Nous ne serions pas la première société de loterie du pays, après presque 13 ans d’existence, si nous ne voulions pas payer les parieurs.