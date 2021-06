Poursuivi par Salifou Camara Super V pour »diffamation et injures » un mandat d’arrêt vient d’être décerné contre l’artiste devenu leader politique. Élie Kamano est désormais recherché pour être amené contre son gré. Cette décision intervient suite à son absence à l’audience de ce mercredi 16 juin au tribunal de première instance de Kaloum.

Selon l’avocat du reggae man, l’absence d’Élie Kamano est justifiée par un problème de santé. A en croire Me Salif Beavougui, ce mandat d’arrêt était déjà préparé avant de promettre d’en tirer toutes les conséquences.

« Nous pensons que le terrain était déjà préparé pour ça, il faut le reconnaître. Mais c’est injuste. Dans cette affaire toutes les parties ont porté plainte. Aujourd’hui, on s’acharne contre Élie Kamano dans la plainte de Salif Super V contre lui. Et on piétine, on abandonne, on refuse de poursuivre la plainte de Monsieur Élie Kamano contre ce Super V pour atteinte à la liberté, à l’image. Nous prenons acte de cette décision, nous prenons acte de ce mandat qui vient d’être décerné. Et nous en tirerons toutes les conséquences du droit, est-il que mon client ne se laissera pas faire. Nous allons continuer à nous battre et défendre sa cause » a-t-il promis…