Depuis la dernière présidentielle du 18 octobre 2020, les autorités guinéennes ne laissent aucune chance aux leaders de l’UFDG de sortir le pays.

Le vice Président chargé des Affaires sociales et juridiques de l’UFDG, a été bloqué à l’aéroport ce samedi 15 mai alors qu’il se rendait à Paris pour un rendez-vous médical. Suite à ce refus, Cellou Dalein Diallo condamne ces «violations récurrentes des droits et libertés» des responsables de son parti.

«Dr. Fodé Oussou Fofana, Vice-président de l’UFDG a été, lui aussi, empêché aujourd’hui de sortir du territoire alors qu’aucune notification préalable de cette interdiction ne lui avait été faite.

Dr. Fodé Oussou avait un rendez-vous médical le lundi 17/05/2021 à Paris. C’est son dossier médical qui lui a valu l’autorisation exceptionnelle d’entrée en France qui lui a été délivrée par le Ministère français de l’intérieur.

Je condamne énergiquement ces violations récurrentes des droits et libertés des cadres de l’UFDG et exprime ma solidarité et mon soutien à Dr Fodé Oussou Fofana, victime des abus de pouvoir dont Alpha Condé est devenu coutumier, notamment à l’endroit de responsables de l’UFDG, de l’ANAD et du FNDC » a-t-il écrit sur sa page Facebook.