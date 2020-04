Cours en ligne pour les élèves et étudiants guinéens: Bano Barry apprécie l’idée et plaide pour une synergie d’action

Le secteur éducatif guinéen est l’un des secteurs impacté par le Covid-19. La Guinée a franchit la barre des 400 cas confirmés.

Pour éviter aux apprenants guinéens une année blanche, le Ministère de l’éducation nationale, des structures syndicales de l’éducation et des particuliers proposent l’idée de dispenser les cours en ligne pour les élèves et étudiants.

Des initiatives que le conseiller à la présidence de la République chargé de questions éducatives apprécie.

Pr. Alpha Amadou Bano Barry, invite les ministres concernés à une synergie d’action pour appuyer ces initiatives.

Selon lui, tout ce qu’il faut entreprendre comme Initiative pour la continuité pédagogique, est une excellente chose.

«Je souhaite pour ma part, qu’il y ait une synergie d’action entre les différents ministères sectoriels de l’éducation, afin de capitaliser, de renforcer et de mutualiser, à la fois les ressources, les compétences, mais aussi les stratégies. Je pense que Corona impact tout le secteur éducatif, il serait bon, il serait souhaitable, en tout cas moi c’est mon souhait que tous les ministres travaillent en synergie, afin de faire des propositions en fonction de leur publique cible.» a-t-il déclaré mercredi dans l’émission œil de lynx

Plus loin, Alpha Amadou Bano Barry, indique que, le chef de l’État guinéen a prit à bras le corps, cette question liée à l’impact du Covid-19 dans l’éducation.

«Le président de la République a instruit son conseiller en nouvelle technologie de l’information et de la communication, d’activer la connexion des universités immédiatement, je suis déjà actuellement en cours pour ce qui est de Gamal Abdel Nasser, dans les conditions normales la fibre va atteindre Gamal, il est prévu qu’il y ait la possibilité d’utiliser la fibre optique pour pouvoir développer un certain nombre de continuité pédagogique à la disposition des élèves, des étudiants et de tous ceux dont on a besoin.» explique t-il