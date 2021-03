Le maire de la commune urbaine de Labé que nous avons rencontré ce mardi matin revient sur les violences qui ont éclaté le samedi 13 mars 2021, au complexe scolaire Hoggo M’Bouro, sis dans la commune urbaine de Labé.

«J’ai été interpellé le samedi matin par les agents du centre de santé de Ley-Saré qui est tout prêt du complexe Hoggo M’bouro et aussi par le préfet, pour me dire que les élèves du lycée et du collège sont en train de s’affronter. Immédiatement, je me suis rendu sur les lieux et effectivement, j’ai constaté qu’il y avait un affrontement très rude. Alors j’ai fait appel aux agents de l’escadron numéro 8. Nous avons pu ramener le calme et après les enquêtes, j’apprends que c’est à cause d’un match de football qui s’est tenu la veille entre une classe de 10e et une classe de 11e année dont les décisions arbitrales ont été contestées par l’une des équipes. Tout d’abord, on condamne ces genres de comportements dans toutes les écoles même pas pour Hoggo M’bouro seulement. L’école est un milieu où on apprend le savoir-vivre et faire ; donc j’en appelle à la responsabilité de tous les encadreurs, des parents et des élèves également afin d’éviter ces genres de situations», demande Mamadou Aliou Laly Diallo, maire de la commune urbaine de Labé.

Suite à cela, on apprend que des mesures ont été prises par les autorités éducatives, d’où la décision de suspendre le proviseur du dit lycée Mamadou Dian Pellel Diallo.

A noter que c’est pas la première fois que des violences éclatent dans cette école, où des blessés et des dégâts matériels sont parfois enregistrés.

Tiguidanké Diallo, correspondante guinnee360 à Labé