L’ouverture de la première session de l’année 2021 du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) a eu lieu ce mardi 16 mars 2021, à son siège à Conakry.

Comme à l’accoutumée, c’est le ministre d’État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions qui a présidé l’ouverture de ladite session. Durant cette session, Mamadou Lamine Fofana, a souligné que cette institution ne manquera de faire des propositions à l’endroit des pouvoirs exécutifs et législatifs.

Ces propositions, à en croire le ministre, seraient nécessaires pour la Guinée en cette période cruciale.

«Cette session comme la précédente s’ouvre au lendemain du processus électorale qui a consacré la brillante élection du Pr Alpha Condé à la magistrature suprême, mais également dans un climat sanitaire préoccupant pour le pays avec deux épidémies particulièrement dangereuses et qui impactent négativement sur la vie sociale des populations. Néanmoins, de par votre mission constitutionnelle de conseils et de recommandations des pouvoirs exécutifs et législatifs, nul doute que votre session tiendra compte de cette réalité dans vos analyses études et propositions des sujets à l’ordre du jour», soutient-il.

La Guinée, à l’instar des autres pays, est durement frappé par la pandémie de coronavirus depuis 2020. Malgré la présence de cette maladie, le CESEC a su relever le défi tout de même, dévoile la présidente de l’institution, qui énumère une une série d’activités déroulées.

«Sur le plan national par exemple, le CESEC a reçu à son siège d’importantes délégations dont le chef de file de l’opposition et son cabinet, l’ONG dénommée synergie des organisations de la société civile pour la prévention des conflits électoraux, une ONG française (Bureau d’étude d’expertise) et une délégation de l’Assemblée nationale. Fidèle et respectueux de sa mission constitutionnelle, qui est celle d’émettre des avis et recommandations à l’attention des pouvoirs exécutif et législatifs, le CESEC, à défaut des saisines, traitera pendant cette première session ordinaire 2021, des sujets d’auto-saisine dont les thèmes sont les suivants : l’état des lieux du secteur agricole en Guinée, la problématique du transport maritime au regard des enjeux du développement durable en Guinée, l’impact social du dérèglement climatique dans notre pays et le financement de l’économie guinéenne», a dit Hadja Rabiatou Serah Diallo.