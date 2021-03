L’ancien ministre de la Communication et de l’information a réagi par rapport à l’arrestation du journaliste Amadou Diouldé Diallo. Dans son intervention, Justin Morel Junior invite le président Alpha Condé à avoir le dos large.

Il l’a fait savoir ce mardi 16 mars 2021, dans l’émission les ‘’Grandes Gueulle‘’ de la radio Espace Fm. Ce journaliste espère que le président va continuer à travailler pour le bonheur de la Guinée.

«Je souhaite qu’il ait le cœur large, qu’il soit accessible au pardon. Au passage, j’aimerais bien que notre jeune frère Amadou Diouldé Diallo et d’autres hommes politiques connaissent bien la volonté du pardon et d’intégration de tous les fils de Guinée pour qu’ensemble, on puisse construire ce beau pays», plaide t’il.

Plus loin, JMJ exhorte la jeunesse guinéenne à plus de détermination afin de rendre la Guinée encore plus meilleure.

«Il y a mille et une manière de servir son pays, sa nation et sa famille. J’invite donc tous les jeunes à avoir à cœur l’amour du pays et à travailler dans ce sens là. La Guinée n’est pas divisée en quatre régions naturelles, mais plutôt la Guinée comprend quatre régions naturelles. À nous de travailler pour la rendre encore plus belle», conclut-il