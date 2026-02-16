La lutte contre le trafic de drogue se poursuit en Guinée. À Mandiana, dans la région de Kankan, les services de sécurité ont procédé à une importante saisie de cannabis, ce dimanche 15 février 2026.

Selon la Direction générale de la Police nationale, l’opération menée par la Brigade Anti-Criminalité n°26, en plein centre-ville, a conduit à l’interpellation d’une femme de 51 ans en possession de « 37 kilos de cannabis ».

Les autorités précisent que la mise en cause a été « conduite au Commissariat Central de Mandiana pour des enquêtes plus approfondies ».

Pour le moment, les circonstances exactes de la détention et la destination de la marchandise restent à déterminer.

À travers cette opération, la Direction générale de la Police nationale réaffirme sa détermination à poursuivre « la bataille contre les réfractaires jusque dans leurs derniers retranchements ».