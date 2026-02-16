En marge de la signature d’un partenariat stratégique entre la Guinée et le Brésil, le ministère guinéen de l’Élevage a détaillé les ambitions des autorités en faveur du développement durable du secteur. Cet accord vise à moderniser en profondeur l’élevage national, notamment par l’amélioration de la productivité et de la production animale, grâce à un transfert de technologies vers la Guinée en collaboration avec la société brésilienne Rio Verde Group.

Au micro de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), le ministre de l’Élevage, Félix Lamah, a mis en avant le potentiel du pays et l’intérêt de ce partenariat : « Le Brésil est le premier exportateur de viande dans le monde et nous, ici en République de Guinée, nous avons également un secteur de l’élevage qui a du potentiel et qui a besoin d’être accompagné », a-t-il expliqué.

Poursuivant son intervention, le ministre a souligné que la scission du département de l’Élevage de celui de l’Agriculture traduit la volonté des autorités de renforcer l’efficacité et la productivité de ces deux secteurs.

« En prenant la décision de scinder le département de l’élevage de celui de l’agriculture, le Président a voulu que nous développions ce secteur de l’élevage. Avec le groupe Rio Verde, il s’agira notamment d’importer des races pures du Brésil pour faire de l’insémination artificielle à travers la technologie, mais également de procéder à des transferts d’embryons et de mettre en place un laboratoire qui puisse permettre, avec les techniciens du ministère de l’Élevage, de réaliser l’ensemble de ces techniques de transfert d’embryons pour le pays », a-t-il précisé.

Selon les autorités, dans le cadre de ce projet, le Centre d’appui et de démonstration en élevage (CAE) de Boké devrait accueillir plus de 2 000 vaches de races brésiliennes. Celles-ci seront introduites dans le cheptel guinéen afin d’améliorer la production et la productivité en viande et en lait.

L’accord prévoit également le développement de programmes de formation et de recherche, l’instauration de normes de qualité pour les productions animales ainsi que la promotion de pratiques durables, dans l’objectif de renforcer l’autosuffisance alimentaire.

Dans le domaine de la gestion des terres et du cheptel, la Guinée devrait ainsi bénéficier de l’expérience acquise par le Brésil au cours des trente dernières années en matière d’élevage et de production alimentaire.