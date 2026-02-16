La République populaire de Chine a annoncé, à l’occasion du 39e sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, la suppression des droits de douane sur les produits en provenance de 53 pays africains, à l’exception de l’Eswatini. La mesure entrera en vigueur le 1er mai 2026.

L’annonce a été faite par le président Xi Jinping dans un message adressé au président en exercice de l’UA, João Lourenço. Dans ce message, le président chinois a salué les avancées de l’intégration régionale africaine et réaffirmé sa volonté de renforcer le partenariat stratégique global entre la Chine et le continent.

La mesure vise à encourager un rééquilibrage progressif des échanges commerciaux, encore structurellement asymétriques en faveur de la Chine, en favorisant les exportations africaines, notamment celles à plus forte valeur ajoutée, vers le marché chinois.

Selon l’Administration générale des douanes de Chine, les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique ont atteint 348,05 milliards de dollars en 2025, en hausse de 17,7 % par rapport à 2024. Les exportations chinoises ont augmenté de 25,8 %, pour atteindre 225,03 milliards de dollars, tandis que les exportations africaines vers la Chine ont progressé de 5,4 %, à 123,02 milliards de dollars.

Pékin a justifié l’exclusion de l’Eswatini de cette mesure par les relations diplomatiques que ce pays entretient avec Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie intégrante de son territoire depuis la fin de la guerre civile de 1949.

Cette initiative intervient à un moment stratégique, alors que les États-Unis durcissent leur politique commerciale et diplomatique envers plusieurs pays africains. La mesure chinoise s’inscrit ainsi dans une logique de renforcement de l’influence de Pékin sur le continent face aux pressions américaines.