Ce jeudi 16 février 2023, le Front national pour la défense de la constitution (FNDC), appelle à une manifestation “pacifique et citoyenne” dans le grand Conakry. Le mouvement proteste contre la détention des leurs, exige le retour rapide à l’ordre constitutionnel et autres.

En cette matinée, nous avons constaté la présence des militaires dans plusieurs rond-point de l’axe Cosa- Kagbelen.

C’est une journée très agitée qui s’annonce entre manifestants et forces de défense et de sécurité. À Cosa où nous entamons notre constat, les militaires sont déployés ça et là. Certains à bord de leur pick-up minus d’armes de guerre, restent focus sur les sorties qui mènent au carrefour.

De Wanidara (T5 ), à Sonfonia, en passant par la T6, on note également la présence de l’armée. Mais la circulation est fluide et il n’y a aucun attroupement de manifestant.

Delà, nous voici au rond-point de la T8, quartier réputé de zone d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Au niveau de ce carrefour, aussi, les militaires veillent aux grains. Avant d’arriver là, on a constaté une forte présence de la police et de la gendarmerie à Sonfonia rail.

Les militaires fortement mobilisés restent vigilant sur tout mouvement des citoyens sur l’axe. Malgré tout, un groupe de manifestant a reussi à barricader momentanément la route au niveau de la T10, situé entre la cimenterie et Kagbelen. Peu de temps après une équipe mixte des forces de défense et de sécurité est venue rétablir la circulation.