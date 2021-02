Les responsables de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) ne reconnaîsent toujours pas Mamadou Sylla comme chef de file de l’opposition guinéenne.

Ce mardi, 16 février 2021, le vice coordinateur de la Cellule de communication de ce parti a desaprouvé la démarche du président de l’UDG, qui, multiplie ses rencontres avec les acteurs politiques du pays.

Pour Youssouf Camara, Mamadou Sylla n’a pas la vocation ni la légitimité d’être un chef de file de l’opposition.

«Je crois que c’est une sorte de comédie qu’il est en train de faire, si non on a pas besoin de faire tout ce tintamarre. Mamadou Sylla n’a pas la vocation digne d’un opposant, parce qu’il n’est pas légitime d’être un chef de file de l’opposition. C’est seulement en Guinée qu’un chef de file qui n’a que 4 députés sur 114 se met à se promener et à rencontrer des gens. Si non, il n’est pas un contre-pouvoir. Pourtant, pour qu’il y ait une véritable démocratie dans un pays il faut qu’il y ait un contre-pouvoir. Donc sur la démarche de M. Mamadou Sylla, président de l’UDG dont nous nous reconnaissons ni son institution, ni la constitution qui valide son institution. Il est libre de faire une promenade de santé, c’est aussi simple que ça», a-t-il déclaré

Si Mamadou Sylla est soucieux du maintien des opposants en prison, ce responsable de l’UFDG l’invité à s’adresser directement au chef de l’État.

«S’il est soucieux de ces prisonniers politiques il n’a qu’à aller dire à M. Alpha Condé, tu as été opposant dans ce pays. C’est Alpha Condé qui retient ces gens-là en prison avec la seule volonté de museler l’opposition», affirme l’opposant