Le corps d’un nourrisson a été découvert au secteur Malea dans le quartier Daka 2 par les autorités locales et les habitants du dit secteur ce dimanche 14 février 2021. Une suspecte a été arrêtée ce mardi et envoyée au commissariat de police de Labé.

Le corps de ce bébé de sexe masculin en état de putréfaction qui se trouvait dans deux sacs plastiques a été déposé près du collège de Malea, Alpha Oumar Moromi Diallo, le président du conseil de quartier de Daka 2 que nous avons rencontré ce mardi 16 février 2021 a expliqué qu’il avait aussitôt alerté les autorités compétentes.

« J’ai appelé le maire de la commune, c’est lui qui m’a demandé d’appeler la sécurité, ils sont venus et on a vu que le corps était en décomposition, on a fait appel aux sapeurs-pompiers qui sont venus désinfecter le corps ensuite l’inhumation a eu lieu au cimetière de Kansato avec la complicité des citoyens. Quelques heures plus tard, une suspecte a été mise aux arrêts et difficilement elle a été sauvée de la foule en colère, mais nous avons pu la sortir de sa maison et l’avons conduit à la police, d’après les informations elle était divorcée. »

A noter que c’est le deuxième cas d’infanticide dans la commune urbaine de Labé en deux semaines, l’auteure du premier crime n’a jusque là pas pu être retrouvée.

Tiguidanké Diallo, correspondante Guinee360 à Labé