A 48 heures de la cérémonie d’investiture du président élu Mamadi Doumbouya, prévue ce samedi 17 janvier 2026 au stade Général Lansana Conté de Nongo, le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) a apporté des clarifications sur la position de son président, Lansana Kouyaté.

Dans un entretien accordé à Guinée360, Ousmane Kankou Kaba, chargé de communication et porte-parole du PEDN, a confirmé que Lansana Kouyaté a bien reçu une invitation officielle pour prendre part à l’événement. Toutefois, son absence au pays empêche toute participation, aussi bien à titre personnel qu’au nom de son parti.

« Le président a été invité et a effectivement reçu l’invitation. Malheureusement, il n’est pas au pays depuis un peu plus d’une semaine. L’investiture du 17 janvier ne le trouvera donc pas en Guinée », a expliqué Ousmane Kankou Kaba.

Selon lui, le déplacement du président du PEDN s’inscrit dans le cadre d’activités à l’étranger, ce qui rend impossible sa présence à Conakry à la date prévue. En conséquence, aucune délégation du parti ne sera envoyée pour le représenter. « L’invitation était adressée au président Lansana Kouyaté, pas au parti. S’il avait été présent au pays, la question de sa participation aurait été examinée. Mais en son absence, il n’a pas été jugé nécessaire d’envoyer une délégation », a-t-il précisé.

Interrogé sur d’éventuelles consignes données par Lansana Kouyaté après réception de l’invitation, le porte-parole du PEDN se veut catégorique. « Il n’a donné aucune consigne allant dans le sens de la mise en place d’une délégation. Lorsqu’il a été contacté par la présidence, il a simplement indiqué qu’il n’était pas au pays. La présidence en a pris acte », a-t-il déclaré.

Ousmane Kankou Kaba insiste également sur le fait que la question n’a pas été débattue au sein des instances dirigeantes du parti. « Le sujet n’a pas été examiné au niveau du bureau politique ni du bureau exécutif national, qui sont les instances suprêmes du PEDN », a-t-il ajouté.

Ainsi, malgré l’invitation officielle adressée à son président, le Parti de l’Espoir pour le Développement National ne sera pas représenté à la cérémonie d’investiture de Mamadi Doumbouya, élu le 28 décembre dernier.

Une absence que le parti justifie exclusivement par des contraintes liées à l’agenda et à la présence de son leader hors du pays.