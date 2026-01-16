À l’occasion de la cérémonie d’investiture de Mamadi Doumbouya, prévue ce samedi 17 janvier 2026, la Direction générale de la police nationale a annoncé l’interdiction de circulation des véhicules gros porteurs dans la capitale guinéenne.

Selon les autorités policières, cette mesure vise à garantir la fluidité du trafic routier et à faciliter les déplacements des délégations et officiels étrangers attendus en Guinée pour l’événement.

L’interdiction entre en vigueur à compter de ce vendredi 16 janvier 2026 à 0 heure et restera applicable jusqu’au dimanche 18 janvier 2026 à 0 heure, sur toute l’étendue de la ville de Conakry.

Par ailleurs, la Direction centrale de la police routière prévient que tout stationnement gênant fera l’objet de sanctions strictes. Les véhicules en infraction seront systématiquement traqués, enlevés et conduits dans les fourrières.

Les zones concernées par ces mesures de contrôle renforcé sont notamment : Kaloum, Matam, l’autoroute de l’aéroport international de Conakry, Yimbaya-Tannerie, Coza-Nongo, Kaporo-Pied-dans-l’eau, Kaporo-Centre-Émetteur, Taouyah-Hamdalaye ainsi que l’axe Donka–Fayçal–pont du 8-Novembre.