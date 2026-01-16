À quelques heures de l’investiture de Mamadi Doumbouya, élu président de la République avec 86,72 % des suffrages exprimés, Conakry s’apprête à accueillir plusieurs chefs d’État étrangers. Parmi les personnalités annoncées figure le président gambien, Adama Barrow.

L’information a été rendue publique à travers la page Facebook officielle de la présidence de la Gambie. « Le cabinet du président informe le public que Adama Barrow, Président de la République de la Gambie, assistera à la cérémonie d’investiture du président élu de la République de Guinée, Mamady Doumbouya le samedi 17 janvier 2026. »

Selon le communiqué, la délégation officielle gambienne quittera l’aéroport international de Banjul ce vendredi 16 janvier 2026 à partir de 16h30.

Par ailleurs, le président de la Transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui N’Guema, est également annoncé parmi les chefs d’État attendus dans la capitale guinéenne pour cette cérémonie solennelle.