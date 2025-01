Le Premier ministre a présidé, ce jeudi 16 janvier 2025, la cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation contre le gaspillage d’énergie. Lors de cet événement, Bah Oury a abordé la question de l’installation systématique de compteurs prépayés dans les foyers, en soulignant l’importance de cette mesure pour la gestion rationnelle de la consommation énergétique.

Le Premier ministre a annoncé que l’installation de ces compteurs se fera de manière “militaire”, impliquant une approche rigoureuse et structurée pour garantir que chaque foyer soit équipé de ces dispositifs. Selon lui, cette mesure est essentielle pour responsabiliser les citoyens quant à leur consommation d’énergie.

“Le moment viendra très rapidement où, de manière à la militaire, les installations de compteurs prépayés seront systématiquement mises en place. Cela va responsabiliser davantage les gens sur leur consommation”, a-t-il expliqué.

Pour illustrer l’impact positif de ces compteurs, Bah Oury a pris l’exemple de la Primature, où la facture d’électricité a été réduite de manière significative après l’installation des compteurs prépayés. “En l’espace de neuf mois, notre facture d’électricité a été diminuée de trois quarts. Cela veut dire que les compteurs prépayés nous reviennent nettement moins chers et nous permettent d’économiser de l’énergie”, a-t-il précisé.

Il a également partagé son expérience personnelle en soulignant les avantages du prépaiement pour une gestion plus efficace de la consommation. “À la maison, les factures que je recevais variaient, parfois jusqu’à 600 000 GNF le mois suivant, c’est des centimes que je recevais. Mais depuis que j’ai chargé mon compteur pour un million de francs, cela me permet de tenir pendant plus de deux mois sans que personne ne vienne m’alerter qu’il n’y a plus d’électricité à la maison”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a conclu en annonçant une campagne systématique visant à équiper toutes les concessions de compteurs prépayés, afin de réduire le gaspillage et de permettre aux citoyens de réaliser des économies d’énergie et d’argent. Cette initiative s’inscrit dans la politique de gestion durable des ressources énergétiques du pays.