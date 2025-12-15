L’Association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a officiellement lancé, ce lundi 15 décembre 2025 à Conakry, la plateforme web participative de veille électorale GuinéeVote, à l’occasion d’une conférence de presse. Cette initiative citoyenne vise à renforcer l’accès des citoyens à une information électorale fiable, neutre et accessible, en amont de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre.

Créée en 2015 lors de la présidentielle du 11 octobre de la même année, GuinéeVote est un outil porté par l’ABLOGUI pour encourager le suivi citoyen des processus électoraux et lutter contre la désinformation. Après avoir observé les scrutins présidentiels de 2015 et 2020, la plateforme fait peau neuve en 2025 avec une version modernisée et des fonctionnalités renforcées.

Présentant les innovations apportées à cette nouvelle version, le président de l’ABLOGUI, Baro Condé, a rappelé que « GuinéeVote est une plateforme de veille citoyenne lancée depuis 2015 » et que sa relance répond à la nécessité de permettre aux citoyens « d’avoir accès à une information électorale fiable, mais aussi simplifiée, à la fois en français et en langues locales ».

De nouveaux outils numériques

Pour la présidentielle de 2025, GuinéeVote intègre plusieurs outils numériques, parmi lesquels un agent conversationnel électoral baptisé ABLO, accessible 24h/24. Selon Baro Condé, il s’agit d’« un chatbot qui permet à tout citoyen d’accéder à l’information électorale à tout moment en posant des questions sur ses droits, les règles du vote et le processus électoral ».

La plateforme comprend également TensionRadar, un outil de cartographie des zones à risque en période électorale. « TensionRadar permet d’indiquer les zones à risque et celles qui ne le sont pas, afin de faciliter les déplacements des observateurs électoraux et des citoyens en toute sérénité », a expliqué le président de l’ABLOGUI. À cela s’ajoute ElectionMonitor, un dispositif de remontée instantanée des incidents observés le jour du scrutin, analysés avant leur publication.

Observation citoyenne et lutte contre la désinformation

Au-delà de la plateforme web, GuinéeVote s’appuie sur un dispositif d’e-observation composé de 100 jeunes bénévoles déployés sur l’ensemble du territoire national. « Ces jeunes vont contribuer à renforcer la transparence du processus électoral en remontant les données de manière instantanée », a précisé Baro Condé, soulignant que les informations collectées seront analysées et rendues publiques.

La lutte contre la désinformation et les discours de haine constitue un autre axe majeur du projet. « Nous avons une fonctionnalité de désinfox qui permet de détecter les fausses informations qui circulent pendant le processus électoral et de produire des messages de clarification et de contre-discours », a-t-il indiqué, estimant que cet effort participe à « l’apaisement du climat social durant cette période électorale ».

Comparaison des programmes

GuinéeVote propose également un comparateur de programmes électoraux, destiné à favoriser un vote éclairé. « Ce comparateur permet aux citoyens de comparer les projets de société des candidats afin d’éviter un vote fondé sur l’appartenance ethnique ou communautaire », a insisté Baro Condé. Sur les neuf candidats en lice, la plateforme a, pour l’instant, reçu les programmes de trois formations politiques, tout en restant ouverte aux autres candidatures.

Concernant le financement, le président de l’ABLOGUI a tenu à préciser que « GuinéeVote n’a pas bénéficié de financement direct pour le déploiement des observateurs », celui-ci reposant sur le bénévolat et les compétences internes de l’association.

Le développement des outils numériques a toutefois été soutenu par le Fonds d’innovation Civic Tech, dans le cadre du projet Digitalize Youth financé par l’Union européenne.

Par cette initiative, l’ABLOGUI entend contribuer à la transparence du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 et à la promotion d’une participation citoyenne informée et responsable.