Au cours d’une sortie médiatique cette semaine, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation a prévenu les leaders politiques dont les mandats sont arrivés à terme. Mory Condé demande à ces acteurs politiques d’organiser des congrès conformément aux textes qui régissent le fonctionnement de leurs partis, au risque de se voir empêcher de prendre part aux prochaines joutes électorales. Le président du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG) soutient cette démarche.

Selon Bah Oury, le ministère de l’Administration du territoire doit être beaucoup plus exigeant vis-à-vis des formations politiques. “Les statuts des partis politiques doivent être respectés et c’est aux dirigeants de les faire respecter. Dans une institution politique, si certains dirigeants refusent systématiquement d’organiser un congrès pour caporaliser leur parti, ça mérite que le ministère de l’Administration puisse agir. Il y a beaucoup de partis où il n y a jamais eu de congrès depuis longtemps et c’est des partis qui prétendent donner le bon exemple. On a vu Monsieur Alpha Condé même étant président de la République, il n’a jamais accepté de se dissocier de son parti. C’est contraire aux principes de la loi. Moi, je suis pas contre que le ministère soit beaucoup exigeant dans le respect scrupuleux des principes du droit et les statuts régissants les partis politiques”, a réagi l’ancien ministre de la réconciliation nationale.

Même si le contenu de la charte des partis politiques de 1991 ne donne pas le pouvoir au MATD d’exiger à un parti politique d’organiser son congrès, Bah Oury relève que des discussions sont déjà ouvertes au sein de ce département autour de la réactualisation de ladite charte.

“Actuellement, il y a des discussions en cours sur deux points essentiels. Premièrement, il y a une demande de réactualiser la charte des partis politiques parce que celle de 1991 est muette sur beaucoup d’aspects. Cette même charte n’a pas été respectée par les autorités de tutelle à travers le Ministère pendant très longtemps. Peut-être que c’est ce déficit qui a encouragé certains partis politiques à évoluer dans le sens du déni de la loi et de la culture de la violence et nous sommes en train de vivre cela”, estime le président du parti UDRG.

Néanmoins, Bah Oury explique qu’en principe, dans le cadre de la charte de 1991 “il est explicitement recommandé que toute décision majeure qu’un parti politique prend sur le plan de son organisation et de la vie de l’institution soit communiquée au ministère”.