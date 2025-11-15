Le président Mamadi Doumbouya a présidé, ce samedi 15 novembre 2025, la cérémonie d’inauguration de l’échangeur de Bambeto. Cette infrastructure majeure, située au cœur de la capitale, porte désormais officiellement le nom « Échangeur de Bambeto ».

Yaya Sow, conseiller à la présidence chargé des infrastructures, a rappelé que le choix de cette dénomination vise à rendre hommage aux victimes de l’axe Hamdallaye-Bambeto. « L’échange de Bambéto est une avancée majeure dans cette dynamique nationale. Pour honorer la contribution des populations de Bambéto à la paix, à l’unité et à la stabilité de la nation, son Excellence Monsieur le Président de la République a décidé que cet ouvrage porte officiellement le nom “Échangeur de Bambeto” », a-t-il déclaré au nom du président Mamadi Doumbouya, saluant les conditions dans lesquelles les travaux se sont déroulés.

Il a également rendu hommage aux habitants du quartier : « En mémoire des victimes, je tiens enfin à saluer les grandes populations de Bambéto pour leur coopération exemplaire tout le long des travaux, aucune manifestation, aucune destruction des biens, aucune entrave », a-t-il souligné, remerciant par ailleurs l’ensemble des travailleurs mobilisés pour la réalisation du chantier.

Poursuivant son intervention, il a mis en avant l’importance stratégique des infrastructures routières : « On ne mange pas les routes, mais sans les routes, on n’en mange pas non plus. C’est pourquoi je voudrais saluer et dire ma reconnaissance à tous les ministres qui m’ont succédé, ainsi qu’au personnel du ministère. Pour leur contribution inestimable à la densification du réseau routier en République du Guinée », a-t-il indiqué, avant d’inviter les populations de Bambeto à veiller à la sécurité du nouvel ouvrage.

« Grandes populations de Bambéto, nous vous confions la sécurité, la préservation et l’entretien de cet important patrimoine national », a-t-il conclu.