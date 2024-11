La date du coup d’envoi et les couleurs de la saison 2024-2025 de la Ligue Guinéenne des Académies (LIGUA) sont désormais connues. A travers une conférence de presse tenue ce vendredi 15 novembre à Conakry, les organisateurs de cette compétition ont présenté les particularités de cette nouvelle édition.

Le démarrage de la deuxième édition du championnat des académies est annoncé pour mercredi 20 novembre 2024 au stade de Coléah. Lors d’un point de presse ce vendredi, les membres de l’Associaion Guinéenne de Promotion des Académies, ont apporté des détails en prélude de cette compétition.

L’une des innovations de cette saison est le changement du format de la compétition. Avec 14 académies, la LIGUA de cette année se déroulera sur une saison avec des matchs en aller-retour, soit un total de 7 matchs par semaine.

Avec 182 matchs durant la saison complète, le championnat va s’étendre jusqu’en juin 2025.

Avec ce nouveau format, chaque équipe jouera 26 matchs dans la saison.

Revenant sur les choix des académies participantes et des innovations apportées, le coordinateur de la LIGUA, Ibrahima Diouldé Diallo a expliqué : “On part avec une deuxième saison pleine d’ambitions. Nous avons décidé de visiter certaines académies, et on a pu retenir 14, sur la base des critères que nous avons établis, notamment celui de l’âge et de l’organisation des académies”.

Pour les organisateurs, le format a été revu “pour offrir une véritable évaluation du niveau de chaque académie tout en favorisant le développement des joueurs à travers des rencontres régulières et de qualité”.

A l’image de l’année dernière, les matchs de la LIGUA seront également diffusés en direct sur la télévision Kaback Tv. Une occasion mise à profit pour promouvoir les talents des jeunes compétiteurs, mais également de permettre aux recruteurs de scruter le talent de ces joueurs.

Lancée il y a tout juste un an, la Ligue Guinéenne des Académies s’annonce passionnante, tant pour les jeunes talents que pour les responsables des académies.