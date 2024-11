Le Réseau national des acteurs du développement durable (RENADE), organisation de la société civile guinéenne, a annoncé ce vendredi 15 novembre 2024 avoir déposé une plainte pénale auprès du Parquet général du ministère public de la République et Canton de Genève contre Addax and Oryx Group (AOG), son fondateur Jean-Claude Gandur, Moussa Diao, CEO d’Oryx Energies, ainsi que leurs complices.

Selon une déclaration du RENADE consulté par Guinée360, cette plainte déposée en octobre et novembre 2024, porte sur des accusations de corruption, trafic d’influence, concussion, prise illégale d’intérêts, ainsi que la livraison et la vente de carburant toxique en Guinée.

La plateforme dirigée par Alseny Farinta Camara souligne que cette action judiciaire fait suite à des protestations formulées auprès des autorités suisses, dénonçant les conditions irrégulières entourant la signature du contrat avec le trader pétrolier AOG et l’impact grave de ce carburant toxique sur les budgets familiaux, la santé publique et l’environnement guinéens.

En réponse à ces protestations, le département fédéral des Affaires étrangères suisse avait souligné la possibilité de faire recours aux voies légales.

Le RENADE affirme disposer de preuves solides pour appuyer ses accusations et exhorte la justice suisse à mener une enquête indépendante, impartiale et transparente. L’organisation réaffirme son engagement dans la lutte contre la corruption en Guinée et demande justice pour les victimes des pratiques dénoncées.