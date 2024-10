À la suite de notre reportage sur Pauline Mansaré, une bienfaitrice à manifesté sa volonté d’aider la jeune fille de 24 ans, atteinte d’un cancer du sein et manquant de moyens financiers pour s’offrir les soins nécessaires.

La bienfaitrice, qui a choisi de garder l’anonymat, a décidé de prendre en charge l’intégralité de ses frais médicaux, offrant ainsi à Pauline non seulement une chance supplémentaire de vaincre la maladie, mais aussi l’espoir de jours meilleurs.

“Je n’en reviens toujours pas. Je n’aurais jamais imaginé qu’un simple article puisse changer ma vie à ce point. Cette aide, c’est bien plus que de l’argent. C’est une nouvelle chance pour moi de me battre, de rêver à un avenir que je pensais perdu”, a réagi Pauline.

En plus des frais médicaux, la bienfaitrice a également promis d’offrir une opportunité professionnelle à Pauline à travers un stage de trois mois. “Désormais, je veux me concentrer sur l’avenir, guérir et, pourquoi pas, rendre à mon tour ce que j’ai reçu à d’autres personnes en difficulté”.

Cette histoire touchante nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, des élans d’humanité et de bienveillance peuvent éclairer la vie de ceux qui en ont le plus besoin.