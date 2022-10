Ce samedi, Lansana Kouyaté a réitéré sa position de vouloir participer au dialogue. Selon lui, dire non au dialogue est une manière de retarder le processus. Au cours de l’assemblée générale de sa formation politique, il a aussi annoncé que le PEDN n’a participera pas aux manifestations signalées par le Front national pour la défense de la constitution.

«Nous avons dit oui au dialogue! Quelques soient les questions qu’on se pose ça sera éclairci au niveau du dialogue…», a laissé entendre le leader du PEDN.

Il souligne que poser des conditions préalables avant de participer au cadre de dialogue, contribuerait à faire retarder la marche: «A quoi cela sert de dire, ils font ceci, ils font cela? Donc allons au dialogue, peut être que l’écart entre beaucoup et nous, est faible mais la forme est totalement différente. Nous voulons un dialogue apaisé, nous irons dans ce dialogue.»

Lansana Kouyaté espère qu’avec la tenue du dialogue, toutes les inquiétudes de la population seront élucidées: «On s’attend à ce que les vérités soient dites sous les formes qu’il faut, de façon apaisée pour que chacun entende et comprenne que s’ils veulent ceci, il y en a d’autres qui veulent cela. Et que cela fasse l’objet de réconciliation et qu’on se retrouve à un point médiane. Qu’à partir de cela nos rêves soient accomplis; que la date de la transition soit connue et que tout ce qu’il y a comme questionnement au niveau des partis politiques, de la société civile, et des syndicats soit élucidé.»

Manifestations annoncées du FNDC

«Au PEDN, nous avons dit que nous voulons une transition apaisée. Donc nous ne souscrivons pas à la manifestation du FNDC», a coupé court Lansana Kouyaté, en face des militants du PEDN.