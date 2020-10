200 jeunes issus des cinq communes de la capitale Conakry ont bénéficié d’une formation sur les «menaces et les atteintes sur les réseaux sociaux». La formation s’est tenue dans les différents points de lecture de la capitale.

«Ce programme rentre dans le cadre de la sensibilisation et de la formation des jeunes sur la sécurité en ligne, la lutte contre les discours haineux et les violences sur les réseaux sociaux. C’est pour cette raison, que nous avons lancé après la campagne de la formation des «influenceurs», des sessions de formations dans toutes les 5 communes de la capitale Conakry. L’objectif est de former 200 jeunes web activistes sur les modules la I-reputation, les menaces et les atteintes sur les réseaux sociaux, l’identité numérique et les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux», a déclaré le co-coordinateur du projet, Issagha Koné.

Elle est organisée par le Centre d’information et de formation en matière des droits de l’homme en Afrique (CIFDHA) en collaboration avec les ONG «Alerte Humanity» et CONAG DCF.