Bonne nouvelle pour les clients de UBA Guinée ! Du 6 septembre au 6 octobre 2025, les détenteurs de la Carte Visa UBA ont l’opportunité de gagner de nombreux cadeaux exclusifs en effectuant leurs achats au Supermarché Impérial de Kaloum, Conakry.

Cette initiative innovante vise à récompenser la fidélité des clients tout en valorisant l’usage sécurisé et pratique de la carte Visa UBA dans les transactions quotidiennes.

Des lots attractifs à gagner

Les participants pourront tenter leur chance et remporter :

Des bons d’achat Amazon.com d’une valeur de 150 USD,

Une minute de shopping gratuit,

Et de nombreux autres lots surprises.

Il suffit tout simplement de régler ses achats avec la carte Visa UBA pour être automatiquement éligible au tirage.

Un double avantage pour les clients

Avec cette campagne, UBA Guinée souhaite démontrer que sa carte Visa n’est pas seulement un moyen de paiement pratique et sécurisé, mais également une porte d’accès à des expériences uniques et gratifiantes.

Rendez-vous au Supermarché Impérial

Les clients sont donc invités à se rendre au Supermarché Impérial – Kaloum, Conakry, pour effectuer leurs achats et tenter leur chance durant toute la période promotionnelle.

UBA Guinée, toujours plus proche de ses clients

À travers cette opération, UBA Guinée confirme son engagement à offrir à sa clientèle des solutions financières modernes, sûres et avantageuses, tout en créant des moments de convivialité et de récompense.

N’attendez plus ! Utilisez votre carte Visa UBA dès aujourd’hui et profitez de cette offre exceptionnelle.