Massivement mobilisés au palais du peuple, les acteurs de la société civile ont été reçus par le Colonel Mamady Doumbouya, président de la transition en Guinée, ce mercredi 15 septembre 2021. L’espace a permis aux acteurs sociaux, de dévoiler leurs aspirations face à la gestion d’une transition qui pourrait aboutir au développement et l’apaisement.

Le président du Conseil des organisations de la société civile guinéenne (CNOSCG), estime que la junte est appelée à la gestion d’une transition rationnelle qui est capable de faire des réformes, une transition qui n’est pas précipitée.

«Une transition précipitée, on rate les fondamentaux, et une transition trop longue, les militaires s’installent[…]», soutient Dansa Kourouma.

«Nous sommes très fiers de ceux qui ont pris la parole. J’étais particulièrement émus par les valeurs édictées par le CNRD. Certaines de ces valeurs, c’est l’organisation d’une élection libre et transparente, équitable sur la base d’une démocratie dont les racines seront renforcées et une démocratie qui sera appréciée par les institutions internationales», continue l’activiste de la société civile.

«Nous avons transmis un document à la junte. Ce document n’est pas, un document qui narre le passé, mais c’est un document qui valide les valeurs sur lesquelles la transition doit se reposer afin d’avoir la légitimité du peuple de Guinée. Le passage obligé, c’est la réussite de la transition et que cela soit une transition inclusive, dont les membres sont choisis par mérite et par le patriotisme, par leur compétence et non par leur appartenance.»