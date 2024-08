Aly Badara Conté, Moussa Kamby, et Aminata Condé ont été condamnés ce mercredi 14 août 2024 par le tribunal de première instance de Mafanco pour escroquerie et tentative de fraude au concours.

Les prévenus étaient accusés par le ministère du Travail et de la Fonction publique d’avoir perçu de l’argent de candidats en leur promettant un accès à la fonction publique sans passer par les concours officiels.

Arrêtés le 14 juin dernier, ils avaient nié en bloc les charges retenues contre eux lors de leur procès tenu en début de semaine. Ce mercredi, le tribunal a rendu son verdict. Alpha Mamadou Kaira Barry a été acquitté, le juge ayant conclu que les faits ne sont pas constitués à son encontre. Cependant, Aly Badara Conté et Moussa Kamby ont été reconnus coupables d’escroquerie, tandis qu’Aminata Condé a été condamnée pour tentative de fraude.

Pour la répression, Aly Badara Conté écope d’un an de prison dont six mois avec sursis, assorti d’une amende de 5 millions GNF. Moussa Kamby a été condamné à six mois de prison dont quatre mois avec sursis, ainsi qu’à une amende de 2 millions GNF. Quant à Aminata Condé, elle a été condamnée à six mois de prison dont quatre mois avec sursis et à une amende de 2 millions GNF. En outre, le tribunal a ordonné la confiscation du téléphone d’Aly Badara Conté, utilisé pour commettre l’infraction.

Le ministère du Travail et de la Fonction publique, constitué en partie civile, a obtenu des dommages et intérêts à hauteur de 30 millions GNF de la part d’Aly Badara Conté, 10 millions GNF de Moussa Kamby, et 5 millions GNF d’Aminata Condé.