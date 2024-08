Alors que la situation sociopolitique en Guinée se dégrade avec la disparition de deux activistes de la société civile et la condamnation de deux autres militants, le président du Conseil national de la transition (CNT), Dr Dansa Kourouma, a lancé un appel à l’apaisement et à un dialogue inclusif.

Lors d’une session plénière tenue le mardi 13 août 2024, en présence des membres du gouvernement et des représentants des organisations internationales, Dr Dansa Kourouma a interpellé directement le gouvernement guinéen sur la nécessité d’un dialogue continu. « Le dialogue politique est un médicament efficace. Il ne doit pas se tenir de manière sporadique. Il doit être continu entre les différentes composantes de la vie nationale pour, ensemble, anticiper les crises, trouver des solutions avec moins de risques et moins de dégâts collatéraux », a déclaré le président de l’institution parlementaire de la transition.

Il a également renouvelé l’engagement du CNT à conduire un processus inclusif, en ajoutant : « C’est encore une opportunité pour moi de lancer un appel au nom de mes collègues conseillers, à toutes les composantes du peuple de Guinée à demeurer unies, pour conduire ensemble la codification de l’avant-projet de nouvelle constitution. »

Cette intervention intervient dans un contexte de fortes tensions, marqué par les critiques croissantes des Forces vives de Guinée, qui accusent la junte au pouvoir de réprimer les libertés et de retarder la transition démocratique. Les forces vives exigent la libération immédiate des activistes disparus et insistent sur la nécessité du retour des civils au pouvoir avant le 31 décembre 2024.

Le 14 août, deux membres de la société civile ont été condamnés à des peines de prison pour avoir participé à une manifestation de contestation, ce qui a exacerbé les tensions. Ces condamnations sont perçues comme une tentative d’intimidation et une preuve d’une dérive autoritaire, rendant le climat politique de plus en plus incertain.

Face à cette situation, les propos de Dr Dansa Kourouma visent à apaiser les tensions, mais la méfiance entre les différents acteurs demeure forte, rendant l’avenir de la transition encore plus incertain.