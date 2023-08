Dans le vaste paysage de l’enseignement supérieur, des individus exceptionnels se démarquent non seulement par leur expertise académique, mais aussi par leur détermination à surmonter les obstacles et à créer un changement significatif. Mme Cissé Tounkara, enseignante à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC) en Guinée, est un parfait exemple de cette détermination et de ce courage. Guinee360.com met en lumière son parcours remarquable, révélant comment elle a su faire face aux discriminations et aux défis pour s’élever vers les sommets.

Tout comme le dit un adage bien connu, la vie offre des opportunités à ceux qui rêvent, travaillent dur et se fixent des objectifs. Mme Cissé Tounkara incarne cette maxime à travers son parcours de vie. Malgré les nombreuses difficultés résultant du manque de ressources et de la marginalisation qu’elle a subie dans sa carrière, elle a bravé toutes les adversités pour réaliser ses rêves et devenir un modèle dans son domaine.

Cissé Tounkara a émergé d’une famille modeste, avec un père fonctionnaire et une mère au foyer. Dès son plus jeune âge, elle a été inscrite à l’école du camp Alpha Yaya Diallo, autrefois appelée Sahara, où elle a parcouru le primaire et le collège. Elle a ensuite été admise au Bepc en 2003, avant de poursuivre ses études au Lycée Ahmed Sékou Touré où elle a décroché son baccalauréat en 2006. Son amour pour la lecture, ancré depuis son enfance, l’a conduit à la faculté des lettres de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, où elle a obtenu sa Licence en 2010 avant de s’inscrire immédiatement en Master.

Sa quête de connaissance et d’excellence l’a propulsée vers de nouveaux horizons, mais elle a rencontré des défis inattendus. Face aux pressions familiales, elle a finalement cédé et accepté de se marier. Néanmoins, cette décision n’a pas entravé sa détermination à poursuivre ses études. Elle a relevé le défi d’équilibrer sa vie de famille et sa carrière académique, jonglant entre la rédaction de son mémoire de Master et les responsabilités de mère.

« Si auparavant j’étais libre de poursuivre mes études, le mariage a marqué le début d’une nouvelle vie pour moi. Cette transition n’a pas été exempte de difficultés, car je me suis mariée avant d’avoir terminé la rédaction de mon mémoire de Master. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte, ce qui a ajouté une complexité supplémentaire. Le jour de ma soutenance, mon enfant n’avait que trois mois. Concilier les responsabilités familiales et professionnelles n’a pas été simple. En effet, il n’est pas toujours évident que son conjoint accepte que sa femme voyage ou travaille jusqu’à tard le soir. Toutefois, grâce au soutien infaillible de mon mari, j’ai pu persévérer », explique-t-elle, sourire aux lèvres.

Le chemin n’a pas été sans obstacles. La discrimination, les moqueries et les pressions ont émaillé son parcours, mais au lieu de la décourager, cela a renforcé sa détermination. Guidée par l’adage de Léonard de Vinci, « Tout obstacle renforce la détermination », elle a puisé dans cette force pour se lancer dans la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG). Son engagement ardent dans cette cause l’a finalement conduite à devenir la directrice de la Chaire Genre de l’Université Sonfonia.

La force de caractère et les valeurs familiales profondément enracinées en elle ont permis à Mme Cissé Tounkara de surmonter des difficultés apparemment insurmontables pour réaliser son rêve de devenir enseignante. Aujourd’hui, elle est la seule femme enseignante au département de Lettres Modernes à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia. Son parcours témoigne que le courage et la détermination sont les clés pour atteindre les objectifs que l’on se fixe.