Ces courriers ont pour but d’alerter et mettre en garde la société de téléphonie Orange -Guinée, les ambassades du Ghana, du Nigeria, de la Turquie et de l’Emirat Arabe-Unies, suspectées de vouloir racheter le domaine en complicité avec l’Etat guinéen.

Le collectif a signalé qu’une société immobilière dénommée « IMAAG-Holding », qu’il qualifie de fictif a établi une carte d’aménagement des secteurs détruits. Par ailleurs, il dénonce dans ce courrier que ces sociétés et ambassades concernées ont des « responsabilités sociales », vis à vis de ses communautés. Les membres du collectif affirment qu’il est clairement établi qu’Orange-Guinée est trempée dans ce deguerpissement car dans le plan d’aménagement du site établi par le ministère de la ville, un large domaine lui ai réservé en face de la gendarmerie de kaporo -rail, non loin de l’ambassade américaine. Pour finir, le collectif rappel que les 1.203 familles concernées sont déterminées à poursuivre leurs luttes pour l’obtention de leurs droits. Adama Hawa Bah