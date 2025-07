Une vaste opération de lutte contre le trafic de drogue a été menée ce lundi 14 juillet 2025 dans la commune de Kaloum, en plein cœur de Conakry. L’intervention, coordonnée par la Direction de la police nationale, a mobilisé plusieurs unités d’élite, dont les Compagnies Mobiles d’Intervention et de Sécurité (CMIS) n°1 et 7, les Brigades Anti-Criminalité (BAC) 1, 4, 8 et 9, ainsi que les Brigades Spéciales d’Intervention de la Police (BSIP), appuyées par les Commissariats centraux de Kaloum et de Matam.

Les forces de l’ordre ont ciblé plusieurs zones réputées sensibles, notamment Sans Fil, le marché de Téménétaye, Koulewondy, ainsi que les baraques situées aux abords du carrefour du Port Autonome de Conakry (PAC). Le bilan fait état de 35 interpellations, dont 2 femmes, soupçonnées d’activités liées à la consommation et à la vente de substances illicites.

L’opération a permis la saisie d’une importante quantité de drogue kush, de boules de chanvre indien ainsi que de nombreuses bouteilles de jus frelatés.

Les personnes arrêtées ont été transférées au Commissariat Central de Kaloum pour les besoins de l’enquête. La police réaffirme sa détermination à assainir les zones urbaines affectées par le trafic et la consommation de drogue.