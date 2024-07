Suite à l’arrestation des activistes de la société civile guinéenne, Billo Bah, Oumar Sylla alias Foniké Mengué, et le Commandant Nankouma Condé, dans le cadre de l’affaire du défunt Sadiba Koulibaly, ex-chef d’état-major général des armées décédé en prison, le Barreau de Guinée appelle à une assemblée générale extraordinaire demain, mardi 16 juillet 2024.

Après l’arrestation, mardi 9 juillet 2024, de certains leaders du FNDC, le Barreau de Guinée avait condamné une panoplie de violations des droits de l’homme, notamment la détention dans un lieu extrajudiciaire inconnu des familles et des avocats. Dans une déclaration publiée jeudi 11 juillet 2024, à cet effet, l’ordre des avocats avait invité le parquet général et le ministre de la Justice à prendre leurs responsabilités et à présenter les détenus devant un juge au plus tard vendredi 12 juillet.

Selon nos informations, suite à l’expiration de ce délai, le Barreau de Guinée annoncera mardi une série de mesures pour contraindre les autorités à présenter les détenus susmentionnés devant les juridictions compétentes ou à les faire libérer.