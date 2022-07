Le président de l’UFDG était attendu ce vendredi 15 juillet 2022, devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Jusque-là hors du pays, les avocats de Cellou Dalein Diallo ne cessent de réclamer une convocation en “bonne et due forme”, que leur client se présente devant les juridictions.

L’ancien premier ministre Cellou est appelé à comparaître pour répondre à des faits liés à vente des avions de la compagnie Air Guinée. Dans ce dossier, il est accusé de soustraction de 5 millions de dollars.

«La CRIEF est la cause de la non comparution à ce jour du président Cellou Dalein Diallo. Parce que la violation des délais de procédures empiète sur sa possibilité de préparer, de constituer sa défense. C’est même une entrave au droit de la défense. Il y a des procédures expéditives que la CRIEF est en train de mettre en branle actuellement. La violation d’abord des dispositions tentantes au délai, est une preuve déjà. D’abord cette convocation a été antidatée. Elle date du 01 juillet…», a défendu Me Paul Yomba Kourouma, un des avocats du président de l’UFDG.

Le procureur spécial à engagé la procédure, néanmoins, celui-ci a demandé selon l’avocat, à la CRIEF de formaliser.

A la question de savoir si Cellou Dalein repondra-t-il à la CRIEF, si la convocation arrive à être régularisée, son avocat reste clair:

«Lorsque la convocation sera régulière les avocats de Cellou Dalein Diallo vont se constituer régulièrement devant la cour. Ils posséderont des dossiers, jugeront de l’opportunité ou non, de soulever des questions préjudicielles. Parce qu’apparemment il y a une bataille juridique qui va s’installer (…)», a exprimé Me Paul Yomba.

Il affirme qu’il y a une tendance qui se dessine, celle de «nuire la carrière de Cellou Dalein Diallo, écourter l’homme à la course. Il s’agit d’un homme d’État qui a franchi tous les échelons de l’administration publique, qui s’en est sorti avec un grand titre et qui a une gestion saine. La preuve est qu’il a été impossible de lui coller un dossier jusqu’à ce jour, un dossier fiable.»