A quelques mois de la tenue de l’élection présidentielle, le débat autour d’une éventuelle candidature du président Alpha Condé polarise l’actualité en Guinée.

Le RPG arc-en-ciel s’apprête à choisir son prochain candidat à la prochaine présidentielle, à travers une convention du parti prévue pour le mois d’août prochain.

En attendant, des voix commencent à se lever pour demander à Alpha Condé de ne pas se représenter pour un mandat de plus.

Dans l’émission le « Perroquet » sur Évasion Fm ce mercredi, l’ancien président de l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains (INIDH), invite l’actuel chef de l’État de donner la chance aux jeunes cadres de son parti.

«Mon souhait personnel en tant que citoyen est que le président Alpha Condé ne se présente pas à la prochaine élection présidentielle. Qu’il choisisse un jeune du RPG arc-en-ciel, qui est fidèle, qui est compétent, qui est loyal et qui correspond à ce que lui-même voudrait comme président, et que celui-ci soit présenté comme le candidat de la mouvance présidentielle. Et si celui-ci est élu le président Alpha Condé pourra rester à côté de lui pour lui guider pendant un bon moment pour qu’il ne quitte pas le chemin et la voie qu’il voudrait voir la Guinée suivre. Je pense que c’est seulement ça qui pourrait garantir le dynamisme de la démocratie dans notre pays », a laissé entendre l’homme qui a marqué son passage à la tête de l’INIDH

«Moi je souhaite la Guinée pour la première fois de son histoire qu’un président démocratiquement élu passe le témoin à un autre démocratiquement élu après l’expiration de ses deux mandats », a insisté en fin Mamady Kaba