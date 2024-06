Longtemps restée dans l’ombre, la Guinée mérite aujourd’hui le détour. Entre paysages à couper le souffle, patrimoine culturel vivace et accueil chaleureux, ce pays d’Afrique de l’Ouest a tous les atouts pour séduire les voyageurs en quête d’une destination authentique et préservée.

Dotée d’une nature luxuriante et d’un riche patrimoine culturel, la Guinée peine encore à s’imposer comme une destination phare pour les voyageurs. Pourtant, ce pays regorge de trésors à explorer, offrant aux visiteurs une immersion authentique au cœur d’une Afrique préservée.

Actuellement, les autorités de la transition multiplient les efforts, investissent dans les infrastructures et mettent en avant les symboles visuels de la République pour projeter la DESTINATION GUINÉE. Entre autres infrastructures, la reconstruction et l’extension de l’Aéroport International Ahmed Sékou TOURE, les travaux d’extension et d’aménagement du Port Autonome de Conakry, l’aménagement de la plage de Camayenne, l’aménagement du lac récréatif Gbassikôlo de Tombo, l’aménagement annoncé des aéroports régionaux, la poursuite des travaux de bitumage dans les centres-villes de certaines préfectures, la poursuite des travaux de bitumage des routes nationales et d’interconnexion, la rénovation du palais du peuple de Conakry et les grands chantiers de rénovation et de reconstruction des sites touristiques à caractère historique du pays.

Parler de la Guinée, c’est aussi la verdure, une des trois composantes de notre drapeau et qui fait d’ailleurs un objet historique incontournable dans le narratif national. De la côte atlantique aux montagnes du Fouta Djallon en passant par les forêts tropicales, la Guinée étale une diversité de paysages à découvrir.

Parmi les sites naturels les plus remarquables, on peut citer les chutes de Kambadaga (véritable cascade) ou encore les îles de Loos, un archipel paradisiaque situé non loin de la capitale Conakry. Les amateurs de randonnée sont souvent négligés ailleurs, mais le chien qui fume avec sa magnifique réveille matinale et sa vue splendide sur Dubreka et Coyah, le Parc National du Ziama, vaste forêt primaire abritant une faune et une flore d’une grande richesse sont d’une beauté exceptionnelle à découvrir.

UNE CULTURE ANCESTRALE VIVACE

Berceau de certains empires coloniaux, la Guinée a su préserver sa culture ancestrale à travers la musique et les danses traditionnelles. Un visiteur pourra ainsi assister à des spectacles de danse mêlant rythmes et chorégraphies spectaculaires. La Mamaya de Kankan, le Kania solli de Kindia, le Touppou Sessé de la moyenne Guinée sont entre autres des couleurs de danses traditionnelles uniques qu’il faut découvrir.

La capitale Conakry regorge également de lieux de culte fascinants en parlant de la Grande Mosquée Fayçal, véritable chef-d’œuvre architectural. Le boulevard de la République en plein cœur de Kaloum est en plein revêtement donnant une dimension artistique encourageante à l’entrée du palais de la Présidence. Non loin, du plus beau monument de la République, la place des martyrs.

UNE GASTRONOMIE TYPIQUE ET SAVOUREUSE

Reflet de la diversité ethnique du pays, la gastronomie guinéenne ravira l’appétit des voyageurs. Du très prisé Lafidi, aux spécialités des différentes régions en passant par les délicieux fruits tropicaux, les amoureux de la cuisine authentique seront comblés. Les marchés locaux de Nzérékoré, à 1 000km de Conakry offrent une expérience sensorielle unique entre les bananes, le fonio, les ignames sans interruption.

VENIR C’EST (RE)DECOUVRIR

Réputé pour son hospitalité légendaire, le Guinéen sait accueillir avec bienveillance et générosité. Les exemples ne manquent pas avec la convoitise actuelle de nos mines et les gros investissements sur le très promoteur SIMANDOU et ses 650km de chemin de fer à construire traversant presque toutes les régions du centre et du Sud.

J’en parle avec fierté et je dis à tous, KO SADHI KO TOLLI.

Amadou Tidiane BAH

@bahoro09

Destination Guinée