L’union Européenne invite les acteurs politiques guinéens au dialogue. Interrogé sur la question ce samedi 15 mai 2021, le chef de file de l’opposition a salué l’initiative. Mamadou Sylla dit d’ailleurs que cela était l’une des préoccupations de son Cabinet.

«Moi je me suis toujours dit que le pays a besoin de dialogue, si on veut que les choses s’améliorent. Donc quand il s’agit de dialogue je suis d’accord. D’ailleurs j’ai convoqué une réunion avec mon Cabinet, l’opposition parlementaire et extra parlementaire. Cette réunion aura lieu le mardi prochain pour analyser ses documents. Et savoir comment nous allons procéder. Mais pour le moment par rapport à cette demande de l’Union Européenne, je ne peux rien dire jusqu’à ce que je me retrouve avec les autres», affirme t’il.

Poursuivant, le chef de file de l’opposition souhaite que ce dialogue soit fondé sur un objectif. Selon lui il ne faut pas dialoguer simplement pour dialoguer.

Publicité

« Il ne faut pas dire seulement qu’il y a dialogue sans savoir sur quoion doit dialoguer. C’est à dire un TDR ou l’ordre du jour. Il faudrait qu’on soit sollicité officiellement et régulièrement. C’est en ce moment seulement qu’on pourra se déterminer. Et répondre ou pas. Depuis combien de mois le président Alpha Condé a crée ce cadre de dialogue mais nous ici il y a tellement d’annonces mais on n’applique pas. Et les choses arrivent tardivement et sa trouve qu’il y a un grand faussé entre les Guinéens» a laissé entendre Mamadou Sylla

A la question de savoir si le chef de file de l’opposition croit à la tenue d’un dialogue franc en Guinée, le président de l’UDG répond.

«Je pense que si le dialogue est franc, il y aura sûrement quelque chose de bon qui va sortir»