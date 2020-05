Un An après sa création, l’heure est aux discussions autour du bilan du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC). Cette structure composée d’acteurs de la société civile et hommes politiques a pu mobiliser à l’intérieur et à l’extérieur de la Guinée, et implanté des antennes dans les villes de l’intérieur et dans certains pays étrangers.

Quoi qu’on dise, le Fndc a quand même pu ébranler le pouvoir en place, à travers les manifestations de rue. De par ses mouvements intenses de protestation contre la modification de la Constitution, le Front a aussi attiré l’attention de la communauté internationale sur les crises en Guinée.

Mais il se trouve que la structure soit confrontée à des problèmes internes qu’elle ne puisse pour le moment apporter de solutions. Ce qui a provoqué, selon des observateurs, le départ de certains membres fondateurs qui se trouvent à l’Assemblée nationale.

Ces énormes faiblesses au sein du FNDC sont, semble-t-il gérées tacitement à l’interne :

« Je dirais que le FNDC a des problèmes notamment, dans l’identification de tous ce qui se passe à l’intérieur[…] », a livré Lansana Kouyaté, président du PEDN et membre du front anti-nouvelle Constitution, au cours de l’émission Guinee360talk de ce jeudi.

L’on pourrait estimer que les leaders du front soient en mesure de régler ses ennuis d’abord dans leur rang avant de relancer les hostilités contre un gouvernement qui retrouche ses manches pour un duel.