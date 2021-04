C’est une bonne nouvelle pour ce proche de Cellou Dalein Diallo. Huit mois après son arrestation, le jeune opposant Ismael Condé sera à la barre le 26 avril prochain au tribunal de première instance de Mafanco.

Le vice-maire de Matam enlevé le 26 septembre dernier non loin de son domicile, sis à la Sig Madina, dans la commune de Matam est poursuivi dans un premier temps pour »escroquerie » par une société et dans le second pour »production, diffusion et mise à disposition d’autrui de données de nature à porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public’‘.

Selon un du collectif des avocats du prévenu, le procès de l’ancien militant du RPG arc en ciel parti au pouvoir a été programmé au rôle d’audience pour le 26 avril 2021.