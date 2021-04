Depuis les élections communales du 4 février 2018, les conseillers communaux et de districts n’ont toujours pas été installés à deux ans de la fin de leur mandat.

Le décret pris, le 18 juin 2020, par le Chef de l’État instruisant le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation à prendre les dispositions réglementaires et organisationnelles pour procéder à la mise en place des conseils de quartiers et districts sur toute l’étendue du territoire national, conformément aux dispositions de l’article 100 du code électoral, n’a toujours pas été appliqué.

Interrogée ce jeudi 15 avril par nos confrères de FIM dans son émission »Mirador » sur l’évolution de cette installation des conseils de quartiers et districts, Madame Camara Djénab Touré, Commissaire à la CENI déclare que la Commission Électorale Nationale Indépendante n’avait pas la main mise sur les résultats dans les quartiers et districts.

«La CENI avait été invitée au dialogue en 2019 qui était présidé par le PM. Il nous a été demandé de fournir les résultats par quartiers, chose qu’on n’avait pas à l’époque sous la main. Mais nous sommes venus avec un agenda qu’on avait composé qui avait été refusé à l’époque par les politiques pour dire que c’était trop long. Eux (politiques) estimaient que c’était trop long, parce qu’ils avaient des informations comme quoi, la CENI avait les résultats. Oui, on avait les résultats, mais ce n’était pas centralisé par quartiers. Donc on a demandé un temps de travail, pour le faire. Mais le travail n’a pas été fait. Par ce que ça n’a pas été accepté par les partis politiques. La CENI a un rôle pour les élections communales à l’époque. C’est qu’on nous demandait de faire, s’était d’organiser les élections et cela est fait et les conseils de quartiers ont été élus. Donc, pour nous, nous avons fini notre mandat pour cette élection. À l’époque, on n’a pas eu mandat d’organiser une quelconque élection dans les quartiers et districts telle que prévue. Les gens devaient être installés au prorata et la loi a été changée. La loi a été faite à un mois de l’élection», fulmine la Directrice du département fichier électoral.