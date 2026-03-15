Les chefs d’État de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, et du Libéria, Joseph Boakai, sont attendus à Conakry ce lundi 16 mars 2026 pour prendre part à un sommet tripartite consacré au différend frontalier.

L’information sur l’arrivée des chefs d’Etat sierra léonais et libérien a été confirmée à Guinee360 par le Direction de l’information et de la communication de la presidence.

Selon le ministre guinéen des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, cette rencontre fait suite à la convocation par le président Mamadi Doumbouya d’un sommet de l’Union du fleuve Mano, après des incursions répétées accompagnées d’incidents signalés sur le territoire guinéen.

En tant que pays témoin, la Côte d’Ivoire, également membre de cette organisation sous-régionale, sera représentée par une délégation.

En moins d’un mois, la Guinée a enregistré plusieurs incidents à ses frontières avec la Sierra Leone et le Libéria.

Le sommet prévu à Conakry s’inscrit ainsi dans une démarche visant à aplanir les divergences par la voie diplomatique.