Au Tribunal de Première Instance de Dixinn ce jeudi 14 mars 2024, dix individus dont deux officiers de gendarmerie et de police, ainsi qu’un ressortissant russe et des Guinéens, ont comparu dans une affaire d’importation de cocaïne. Avec une nouvelle composition du tribunal, trois accusés ont défilé à la barre durant cette audience.

L’affaire a débuté lorsque les autorités guinéennes ont intercepté une importante quantité de cocaïne dans une résidence privée enregistrée au nom d’un certain Mamady Kaba le 7 janvier 2020. Les enquêteurs ont rapidement identifié un réseau criminel opérant à l’échelle internationale, impliqué dans le trafic de drogue à grande échelle. La plupart des membres de ce réseau ont été appréhendés et sont actuellement détenus à la Maison Centrale de Conakry.

Appelé à la barre, Issa Kaba, enseignant et frère de Mamady Kaba, le présumé cerveau guinéen du groupe, a nié toute implication dans l’affaire. Il a déclaré devant le tribunal : “J’ai habité pendant neuf mois dans l’annexe de la résidence, mais mon grand frère m’avait complètement interdit de m’approcher ou d’avoir des liens avec ces étrangers. C’est lorsque les agents de la BAC sont venus là-bas saisir les sacs qui étaient dans la maison que j’ai su qu’il y avait de la drogue dans cette maison. J’ai aveuglément fait confiance à mon grand frère et je me suis retrouvé en prison.”

Le Commandant Amadou Sané, qui était commandant de la brigade anticriminelle numéro 10 de Sonfonia au moment des faits, a également nié les accusations et a chargé Issa Kaba : “Dès notre arrivée à la résidence, j’ai trouvé deux étrangers qui mangeaient. Je leur ai ordonné de se lever, mais ils parlaient anglais, alors j’ai vu Issa venir. Je lui ai dit que c’était bien lui, qu’il était Guinéen. Il m’a salué et a dit “laissez les colis à leur place et je vous donne 100 000 dollars”. J’ai répondu que si nous recevions 100 000 dollars sans rien voir, il fallait laisser tomber. (…) Ensuite, Kamissoko nous a conduits à la cuisine et j’ai ordonné à mes agents d’enfoncer la porte, c’est là que nous avons vu les sacs. J’ai appelé le coordinateur adjoint, j’ai rendu compte. Quand j’ai demandé la conduite à tenir, ils nous ont dit d’envoyer les colis à notre base. Nous avons vu et envoyé 19 sacs, mais nous n’avons pas vérifié leur contenu. Les jours suivants, Issa m’a envoyé à Lambanyi et m’a remis une enveloppe contenant 30 000 dollars. C’est Issa Kaba, c’est lui qui a saboté ma mission.”

Après plusieurs heures d’auditions, le président du tribunal a décidé de renvoyer l’affaire au 28 mars prochain pour la suite des comparutions.