Une autre victimes des violences du massacre du 28 septembre 2009, a comparu ce mercredi 15 mars 2023, devant le tribunal criminel de Dixinn. Les révélations de Fatoumata Barry sur ce qu’elle aurait subi au stade, ont irrité l’ire de la défense.

Après les révélations de la victime sur ce qu’elle a vécu le 28 septembre 2009 au stade, Me Sidiki Bérété , un des avocats de Moussa Dadis Camara estime que la dame âgée d’une quarantaine d’années est une victime “fabriquée “.

« Les peines sont lourdes, on peut aller jusqu’à la perpétuité. Donc, on ne peut pas fabriquer une victime pendant 13 ans , et vous attendez quatre ( 4) mois après l’ouverture du procès pour venir dire que vous avez été violée pendant que le public sortait au portail, pendant qu’ elle même elle courait . Mais ce n’est pas vrai , elle a quelle grade pour être au même rang que Cellou Dalein , Sydia Touré et autres . Ce n’est pas vrai , c’est une victime préparée. C’est elle qui a envoyé un acte médical qui atteste qu’elle est malade. C’est elle-même qui a dit qu’elle a été hospitalisée à la psychiatrie de Dakar pour dire qu’elle est folle. C’est elle-même qui a renoncé au huit clos , donc elle a déjà renoncé à son droit de secret médical. Vous croyez que je vais laisser le mensonge passer parce que c’est une femme», a martelé Me Sidiki Bérété.

Pour cet autre avocat , le respect de la procédure judiciaire par les avocats est primordial. Me Paul Yomba Kourouma invite ses collègues à faire preuve de beaucoup de tempérance pour aborder les questions sensibles avec les victimes.

« Nous rentrons dans une phase très décisive qui demande beaucoup d’attention, d’humanité dans l’examen de cette affaire. Et surtout les gens qui sont en train de décider, ce sont des gens meurtris qui portent des sentiments. Il faut donc les parler avec beaucoup de tempérance».