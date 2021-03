Mamadou Sylla a rendu visite aux détenus politiques à la maison d’arrêt de Conakry, la semaine dernière. A sa sortie, il a confié aux médias que ceux dont son cabinet a rencontré, se portent physiquement biens.

Le Chef de file de l’opposition a par endroits indiqué qu’il ferait en sorte que ces détenus soient le plus rapidement jugés et fixés sur leur sort. Suite à cela, il plaidera auprès du président de la République, afin d’avoir sa clémence pour la libération de Cellou Baldé, Étienne Soropogui et compagnie.

«…Mais c’est après qu’il y a eu des condamnations. Mais s’ils ne sont pas jugés et condamnés, on ne peut pas aller demander sa clémence…».

C’est ce propos qui serait venu de l’honorable Mamadou Sylla, puis relayé par des médias. Une “erreur”? En tout cas, le concerné fait savoir que ceci ne proviendrait pas de lui.

«Certains médias me prêtent le mot CONDAMNATION, alors que dans ma déclaration, je demande à la justice de tout faire pour accélérer les dossiers, afin qu’ils soient jugés. Je ne cherche pas à polémiquer ni à dévoiler au grand jour l’objet de ma démarche. J’ai prévu une nouvelle demande d’audience au Chef de l’Etat, afin de lui remettre le rapport issu de ma rencontre avec les prisonniers, et la restitution sur les conditions de détention, et du personnel pénitentiaire. J’espère obtenir des résultats pour le bonheur de tous. Accordons nous sur tout ce qui peut ramener la quiétude sociale et la paix dans notre pays», peut-on lire sur la page Facebook du cabinet de Mamadou Sylla.