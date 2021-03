Ce dimanche 14 mars 2021, marquait le 17e anniversaire de la mort du fondateur du Parti du Renouveau et du progrès PRP, devenu plus tard UPR. Siradio Diallo, ancien journaliste et homme politique, est décédé en 2004 à l’âge de 67 ans. À l’occasion de cette date commémorative, l’actuel Secrétaire fédéral de l’UPR à Labé s’est exprimé au micro de notre correspondante dans la région.

Elhadj Mamadou Dian Barry retient de Siradio Diallo, un grand patriote qui a suspendu ses études pour rentrer au pays et transmettre sa connaissance aux élèves guinéens à un moment où ils en avaient besoin. L’actuel Secrétaire fédéral de l’UPR l’a eu comme professeur d’histoire et de géographie au lycée de labé à présent ENI-CFP de Labé.

« A l’indépendance, la Guinée a été abandonnée par la France. Elle avait donné des instructions fermes à ses compatriotes de ne pas venir travailler en Guinée. Alors monsieur Siradio Diallo en tant que grand patriote a suspendu ses études pour venir enseigner en Guinée».

«Quand monsieur Siradio a décidé de créer ce parti, je me rappelle encore, il est venu rendre visite à mon oncle à Conakry pour lui faire part de son projet parceque, c’est le PGP qui était le parti le plus connu et le plus fréquenté, mais il a bénéficié des encouragements et finalement le parti de Siradio Diallo a vu le jour».

Poursuivant, Elhadj Mamadou Dian regrette le fait que la date anniversaire de la mort de l’ancien journaliste de Jeune Afrique tombe progressivement dans l’oubliette, faute de célébration officielle.

«On a un sentiment d’amertume. Parceque pour moi, il est parti à un moment où il ne fallait pas. On avait encore besoin de lui. Il venait à peine de commencer la tâche qui était la cienne sur le plan politique, à savoir émanciper le Guinéen, rassembler les Guinéens », souligne le Secrétaire fédéral de l’UPR à Labé.

Tiguidanké Diallo, correspondante guinnee360 à Labé