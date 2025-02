L’ONG Avocats Sans Frontières a présenté ce vendredi 14 février 2025, son rapport d’enquête sur le drame survenu au stade régional de N’Zérékoré le 1er décembre 2024. A cette occasion, le cas d’Étienne Kolié, l’une des victimes a été évoqué.

Selon les témoignages de l’ONG, Étienne Kolié a été percuté par un pick-up appartenant à la gendarmerie de N’Zérékoré. Elle précise que les agents à bord de ce véhicule n’ont pas pris la peine de s’arrêter pour secourir la victime, préférant continuer leur route sans l’emmener à l’hôpital.

“Les agents à bord du pick-up ont agi de manière irresponsable. Ils n’ont pas daigné s’arrêter pour transporter Étienne Kolié à l’hôpital, malgré sa gravité. Ce n’est qu’après l’alerte de quelques ONG et l’intervention des membres du gouvernement que son état a été pris en charge”, a déclaré le collectif des avocats de l’ONG, lors de la conférence tenue à la maison commune des journalistes.

Le collectif a également déploré que ce ne soit qu’après une pression gouvernementale que la victime ait été transférée à l’hôpital Sino-guinéen. “Devant l’inefficacité des soins, nous avons alerté les autorités et, grâce à leur intervention, Étienne Kolié a finalement été évacué au Maroc. Malheureusement, il n’a pas été accompagné par un membre de sa famille, et il a reçu une aide de 500 dollars (environ 4,3 millions de francs guinéens) au moment de son départ, directement à l’aéroport.”

Les avocats réunis au sein de ce collectif ont également insisté sur le caractère “inhumain” de la situation, soulignant que Kolié, souffrant de graves blessures, dont la perte de l’usage de ses jambes, des fractures au niveau du cou, des épaules et des hanches, n’a pas bénéficié du soutien nécessaire pour cette évacuation. “Comment un homme dans cet état peut-il être envoyé seul au Maroc ? C’est une situation tragique. Nous appelons le gouvernement, et plus particulièrement le ministère de la Santé, à revoir leur approche et à prendre en charge de manière adéquate la situation de M. Kolié.

L’ONG Avocats Sans Frontières “met en garde” le gouvernement, le tenant “responsable” des conséquences de cette situation, et exige une prise en charge appropriée pour la victime.