Le vice-président chargé des questions économiques de l’UFDG, Kalemodou Yansané, a sévèrement critiqué certains comportements observés au sein de la jeunesse guinéenne, notamment la tendance à créer des mouvements de soutien comme moyen de subsistance. Il a exhorté les jeunes à se concentrer sur des efforts personnels pour réussir et vivre de leur travail.

“J’ai pitié de vous les jeunes. Vous êtes confrontés à de nombreuses difficultés. On ne vous offre pas l’opportunité d’obtenir une formation professionnelle de qualité. Si vous avez des familles, vous êtes contraints de chercher ailleurs. Et là-bas, on vous considère souvent comme des porteurs de pauvreté, de malheur et de criminalité”, a souligné l’ancien député, déplorant la disparition de la culture du mérite en Guinée.

“Beaucoup de jeunes se tournent alors vers des moyens comme les mouvements de soutien ou les tournois de football, dans l’espoir d’obtenir de l’argent facile, en se basant sur des flatteries ou des éloges. (…) Je prie Dieu pour que la jeunesse de Guinée se libère de ce piège et puisse vivre du fruit de son travail. Il est essentiel que seuls les méritants soient récompensés. Si nous continuons à ignorer la culture du mérite, les jeunes risquent de se tourner vers des emplois faciles ou à haut risque, car ce n’est pas le mérite qui est valorisé”, a conclu Kalemodou Yansané.