La CEDEAO a réitéré ses sanctions contre la Guinée, en exigeant de nouveau, l’organisation des élections dans un délai de six mois. Selon une analyse du président du PEDN, cette période aussi ‘’courte’’ ne pourrait être possible.

«Personne ne vous dira que c’est réaliste de penser que dans six mois, on peut abattre un tel travail. En six mois une transition ne pourra pas être crédible (…) », a répondu monsieur Kouyaté, chez nos confrères de la radio Fim.

Il rappelle qu’à l’issue des concertations entre acteurs politiques, il a été question de proposer 15 mois. Mais, il insiste-t-il : «Cette proposition est à titre indicatif.»

Pour Lansana Kouyaté, une année pourrait suffire pour la durée de la transition.