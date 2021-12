C’est la toute première décision du ministre de la Culture, du tourisme et de l’artisanat après sa nomination il y a quelques mois. À travers un communiqué publié ce mardi 14 décembre 2021, le ministre Alpha Soumah a invité les détenteurs des lieux de loisirs (Hotels et Motels ) de Conakry, Coyah et Dubreka de venir se faire identifier ou s’enregistrer auprès de son département.

Ci-dessus communiqué:

Dans le cadre de la première phase de la mise à jour du répertoire national, des établissements, d’hébergements, des restaurations et de loisirs, le ministre de la culture du tourisme et de l’artisanat invite les exploitants des hôtels, des motels et des hoberges, des appartements meublés et des partions des six communes de la capitale et des préfectures de coyah et Dubreka à venir se faire identifier et ou se faire enregistrer auprès de la direction nationale du tourisme de l’hôtellerie sise dans l’enceinte du département à boulbinet en face du port conteneur.

À cet effet, il est demandé aux exploitants de se munir des documents ci-après: une copie du permis technique d’exploitation pour des établissements existants, une copie de certificat d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, une copie de la pièce d’identité du gérant ou de l’exploitant, deux photos d’identité, une copie du titre de propriété ou du contrat de bail commercial validé un an au moins.

La date limite de l’enregistrement est fixée au 14 janvier 2022. Passer ce délai tout établissement non identifié sera fermé et le promoteur poursuivi conformément à la loi.

Le ministre de la culture, du tourisme et de l’artisanat Alpha Soumah.