À la veille de l’inauguration de l’échangeur de Bambéto, prévue ce samedi 15 novembre 2025, le ministère des Infrastructures et des Travaux publics a annoncé, dans un communiqué publié ce vendredi, l’interruption temporaire de la circulation sur l’axe Cosa-Bambéto.

L’événement, placé sous la Haute Présidence du colonel Mamadi Doumbouya, nécessitera la fermeture complète du tronçon reliant les deux carrefours. Selon le communiqué, « le tronçon Bambéto-Cosa sera totalement fermé à la circulation des engins roulants dans la journée du samedi 15 novembre 2025 entre 7h et 14h. »

Les autorités appellent par ailleurs les usagers à la vigilance et au respect scrupuleux des dispositifs mis en place pour limiter les désagréments. « Le Ministère invite les automobilistes et autres usagers au strict respect des itinéraires de déviation qui seront indiqués par des panneaux de signalisation, ainsi que par des agents de la sécurité. »

Le département a également présenté ses excuses pour les perturbations prévues. « Par la même occasion, le Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics s’excuse pour les désagréments temporaires que cette fermeture pourrait engendrer. »

L’inauguration de cette nouvelle infrastructure devrait améliorer de manière significative la fluidité de la circulation au niveau du rond-point de Bambéto, longtemps réputé pour ses embouteillages chroniques.